В Свердловской области открыли памятник турбине «сотке» Уральского турбинного завода



На постаменте установлен один из основных узлов легендарной паровой турбины - цилиндр высокого давления от машины, проработавшей более 40 лет на Уфимской ТЭЦ-2.

Т-100 была создана в 60-х годах прошлого века и в тот период стала образцом экономичной и эффективной теплофикационной машины, а ее создатели были награждены Ленинской премией.

На торжественном мероприятии отметили, что на заводе произвели почти 250 турбин семейства Т-100, которые были введены в эксплуатацию в 11 странах мира. Всего за годы работы завод выпустил 907 паровых турбин и 573 газовые турбины различных типов.

Генеральный директор УТЗ Игорь Сорочан сообщил, что сегодня предприятие поставляет свою продукцию в два десятка стран, а основные пусковые объекты находятся на Сахалине, в Калининграде, Москве, Магнитогорске, в Белоруссии и Монголии.

В последние годы Уральский турбинный завод представил на российском и мировом рынке самую мощную теплофикационную турбину Т-295, а также различные модели турбин для парогазового цикла и мусоросжигательных заводов, силовые установки для современных атомных ледоколов.

Прямо в день открытия памятника было подписано соглашение УТЗ с ООО «ТЭР», которое входит в группу компаний «Газпром энергохолдинг», специализирующейся на комплексных услугах по капитальному строительству, техническому обслуживанию и ремонту энергетических объектов. Достигнута договоренность о поставке современных теплофикационных паросиловых турбин мощностью до 330 МВт для обновления парка генерирующего оборудования ПАО «Мосэнерго» и ПАО «ТГК-1».

Свердловская область, Уральский федеральный округ