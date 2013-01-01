В Свердловской области начали выпускать архитектурно-художественные изделия из металла
Новое производство компания «Югор-Урал» из Тобольска открыла на территории промзоны Ново-Свердловской ТЭЦ под Екатеринбургом.
По словам генерального директора КРСУ Сергея Киселева, с момента обращения в корпорацию до старта предприятия «Югор» прошло всего девять месяцев. Этот проект подтвердил эффективность работы с малыми и средними предприятиями в формате «лайт индастриал», стал наглядным примером того, как можно в короткий срок открывать производство в Свердловской области вблизи развитых коммуникаций, логистики и сырьевой базы.
На новом предприятии, которое выйдет на проектную мощность в 2019 году, будет создано 60 новых рабочих мест. Годовой объем выпуска продукции планируется в объеме 140 млн рублей. На производстве полного цикла под Екатеринбургом будут выпускать уличные фонари, опоры освещения, скамейки, перила, а также скульптуры и арт-объекты.
Предприятие «Югор» работает в Тюменской области более 30 лет, специализируясь на изготовлении изделий из металла для городского и паркового благоустройства. Созданные на этом производстве фонари, опоры освещения, малые архитектурные формы сегодня украшают территорию Московского Кремля, улицу Тверскую и парк Останкино, Театральную площадь, ВДНХ и многие другие улицы, площади и парки столицы и других городов России.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
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