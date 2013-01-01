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В Свердловской области начали выпускать архитектурно-художественные изделия из металла

Дек 18
Москва Центральный федеральный округ
В Свердловской области начали выпускать архитектурно-художественные изделия из металла

Новое производство компания «Югор-Урал» из Тобольска открыла на территории промзоны Ново-Свердловской ТЭЦ под Екатеринбургом.
Проект с объемом инвестиций более 100 млн рублей реализован при поддержке «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ), которая помогла инвестору из соседнего региона подобрать площадку для организации производства.

По словам генерального директора КРСУ Сергея Киселева, с момента обращения в корпорацию до старта предприятия «Югор» прошло всего девять месяцев. Этот проект подтвердил эффективность работы с малыми и средними предприятиями в формате «лайт индастриал», стал наглядным примером того, как можно в короткий срок открывать производство в Свердловской области вблизи развитых коммуникаций, логистики и сырьевой базы.

На новом предприятии, которое выйдет на проектную мощность в 2019 году, будет создано 60 новых рабочих мест. Годовой объем выпуска продукции планируется в объеме 140 млн рублей. На производстве полного цикла под Екатеринбургом будут выпускать уличные фонари, опоры освещения, скамейки, перила, а также скульптуры и арт-объекты.

Предприятие «Югор» работает в Тюменской области более 30 лет, специализируясь на изготовлении изделий из металла для городского и паркового благоустройства. Созданные на этом производстве фонари, опоры освещения, малые архитектурные формы сегодня украшают территорию Московского Кремля, улицу Тверскую и парк Останкино, Театральную площадь, ВДНХ и многие другие улицы, площади и парки столицы и других городов России.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
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