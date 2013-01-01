В Свердловской области начали производство инновационных трамваев, рассчитанных на 320 пассажиров



В Екатеринбурге на заводе «Уралтрансмаш» изготовили новый трехсекционный трамвай, в салоне которого одновременно могут поместиться 320 человек. По плавности хода трамвай превосходит европейские стандарты.

Новая модель по величине значительно превосходит предыдущие: длина кузова составляет 27,8 метров. В вагоне применено множество инновационных решений: он оборудован системами климат-контроля и светоиндикации (для слабослышащих). Кроме кругового обзора, кабина оснащена системой контроля за состоянием здоровья водителя (данные будут передаваться в диспетчерский пункт). Новая система учета пассажиров предназначена для расчета пассажиропотока и распределения трамваев по маршрутам.

Негорючий пластик, из которого сделан вагон, успешно прошел лабораторные испытания на безопасность. Новой моделью уже заинтересовались различные города России. Рыночная стоимость трамваев составит около 95 млн рублей.

Свердловская область, Уральский федеральный округ