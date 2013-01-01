В Свердловской области модернизировали самый большой в России экскаватор для Кузбасса
Авг 12
В Екатеринбурге ПАО «Уралмашзавод» модернизировало самую большую машину в линейке экскаваторов - ЭКГ-35. Новый карьерный гусеничный экскаватор с 35-кубовым ковшом будет поставлен АО ХК «СДС-Уголь» (Кузбасс).
Объем ковша гигантского экскаватора позволяет за один рабочий цикл загрузить в самосвал более 60 тонн горной массы «Мы приобрели колоссальный опыт, который учли при разработке новой модели ЭКГ-35. И сегодня предлагаем нашим заказчикам модернизированный экскаватор, в конструкцию которого внесены значительные изменения, повышающие надежность машины, ее ресурс и улучшающие технические характеристики в целом», - отметил генеральный директор управляющей компании «Уралмашзавода» Ян Центер.
Два новых экскаватора, поставка которых запланирована на 2019 год, будут работать на Краснобродском и Кедровском разрезах. ЭКГ-35 с заводскими номерами 2, 3 изготавливаются с учетом результатов испытаний первого образца, в том числе усовершенствованы конструктив, технологии производства системы привода ходовой телеги и крепления гусеничных рам.
В настоящее время идут переговоры об изготовлении еще одной гигантской машины для другой российской угледобывающей компании.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
12 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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