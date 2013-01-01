В Свердловской области изготовили вентиляторную установку для самой крупной шахты России



В Свердловской области Артемовский машиностроительный завод «Вентропм» - единственное предприятие в России, где выпускаются осевые вентиляторы с диаметром рабочего колеса от 1,4 до 5 метров, изготовил и отправил в Нерюнгринский район Якутии очередную вентиляторную установку на шахту «Инаглинская» ГК «Колмар» — одной из крупнейших угледобывающих компаний России по добыче и переработке коксующегося угля.

Вентиляционный комплекс оснащен системой автоматического управления, разработанной специалистами «Вентпрома». Запуск и удаленное управление вентиляторной установкой с автоматизированного рабочего места (компьютера) диспетчера осуществляется в дистанционном режиме. Диспетчер, находясь на расстоянии нескольких километров от вентиляторной установки, может осуществлять комплексное управление и диагностику всех режимов работы и контролируемых параметров вентиляторов.

Установка главного проветривания АВМ-30 включает в себя два реверсивных осевых одноступенчатых вентилятора диаметром 3 метра, работающих поочередно в комплекте с спрямляющим и направляющими аппаратами.

Контракт с ГК «Колмар» предполагает поставку на самую крупную шахту России еще одной крупногабаритной вентиляторной установки в январе 2020 г. Среди основных потребителей продукции завода метрополитены России и СНГ, горнодобывающие предприятия и металлургические заводы по всему миру.

Свердловская область, Уральский федеральный округ