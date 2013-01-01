В Свердловской области изготовили новое оборудование для ракетного комплекса «Ангара-А5»



В г. Нижний Тагил Свердловской области АО «Уралкриомаш» (входит в АО «НПК «Уралвагонзавод») отгрузило специальное оборудование для строительства второй очереди космодрома «Восточный» под космический ракетный комплекс «Ангара-А5». Предприятие впервые занималось разработкой оборудования для стартовых комплексов.

Изготовленная на «Уралкриомаше» система подачи воды для охлаждения стартового стола ракеты-носителя состоит из пяти вертикальных емкостей объемом 32 куб. метров каждая, коммуникаций и арматуры.

Система охлаждения защищает газоход стартового стола от тепловых нагрузок, а хвостовую часть ракеты-носителя – от ударных, волновых и акустических воздействий. Во время запуска комплекс выдает около 5 тонн воды в секунду и охлаждает исходящий газовый поток до приемлемых температур. Все элементы системы рассчитаны на кратковременный интенсивный выброс большого количества воды.

АО «Уралкриомаш» занимается подготовкой инфраструктуры «Восточного» в рамках Федеральной целевой программы более шести лет. Предприятие, специализирующееся на криогенном и транспортном машиностроении, участвует в реализации всех отечественных космических программ.

Свердловская область, Уральский федеральный округ