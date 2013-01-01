В столице Мордовии запустили новые очистные сооружения стоимостью более 1,6 млрд рублей



В Саранске (Республика Мордовия) запущены в эксплуатацию новые очистные сооружения. Их строительство велось в течение четырех лет. Инвестиции в проект превысили 1,6 млрд рублей. Благодаря новой технологии и современному оборудованию новая линия очистных сооружений обеспечит необходимую нормативную степень очистки по всем показателям, а также дополнительное обеззараживание осветленной воды ультрафиолетом.

Новая линия системы очистки принципиально отличается от построенных в 1970 году старых очистных сооружений, не оставляя жидкого ила. После вторичных отстойников вода пройдет обеззараживание и по подземным каналам будет выходить в специальную камеру, откуда сначала будет поступать в биологические пруды, а затем — в реку Инсар.

С вводом в эксплуатацию новых очистных сооружений увеличилась их суммарная мощность до 225 тыс. кубометров воды в сутки. Кроме того, высокочастотные преобразователи способствуют экономии электроэнергии. Новая линия позволяет поэтапно выводить для ремонта, восстановления и замены оборудования существующие блоки старых очистных сооружений.

Республика Мордовия, Приволжский федеральный округ