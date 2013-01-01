В столице Хакасии вышли на маршруты электробусы российского производства



По улицам Абакана начал курсировать экологичный общественный транспорт, разработанный и произведенный вологодской компанией «Транс-Альфа».

На 58 млн рублей, выделенных из регионального и городского бюджетов, закуплено пять гибридных машин - троллейбусов с удлиненным автономным ходом, который обеспечивает пробег не менее 20 км.

По словам мэра Абакана Николая Булакина, электробусы – оптимальный транспорт для городов, в которых появляются новые автомагистрали и строятся новые жилые спальные районы, поскольку строительство троллейбусных сетей слишком затратно для муниципалитетов.

Глава Хакасии Виктор Зимин подчеркнул, что власти готовы закупить еще два десятка электробусов, если уже приобретенные машины хорошо проявят себя в ходе эксплуатации в зимний период.

В вологодских электробусах созданы условия для маломобильных граждан, для всех пассажиров имеются зарядные устройства для гаджетов и точки Wi-Fi. Транспорт укомплектован автоматической системой навигации «ГЛОНАСС» с онлайн режимом для автоматического сбора информации на центральном диспетчерском пульте управления и возможностью отображения информации об остановках на маршруте следования на мониторы и динамики троллейбуса.

Республика Хакасия, Сибирский федеральный округ