В столице Башкирии начали строительство нового моста через реку Белая на выезде к аэропорту



В Уфе (Республика Башкортостан) заложили первый камень в строительство нового моста через реку Белая в сторону аэропорта. Инвестиции в проект составляют 3,46 млрд рублей согласно контракту, заключенному с ЗАО «Уралмостострой».

Подрядчик построит к ноябрю 2021 года на выезде из Уфы новый мост длиной 688,8 м и шириной 16,7 м между двумя действующими мостами, которые требуют реконструкции. Вставка нового моста на семи опорах будет иметь три полосы движения. К ремонту старых мостов приступят после запуска движения по новому мосту. На них укрепят опоры и заменят пролетные строения.

В период строительства вставки во избежание больших пробок на выезде из города оба старых моста будут действовать. Одновременно продолжатся работы на других дорожных объектах Уфы.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ