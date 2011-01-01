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В Ставропольском крае заработала первая в регионе и крупнейшая в России солнечная электростанция

Авг 16
Москва Центральный федеральный округ
В Ставропольском крае заработала первая в регионе и крупнейшая в России солнечная электростанция

В Грачёвском районе Ставропольского края состоялась церемония пуска первой и второй очередей Старомарьевской солнечной электростанции. Инвестиционный проект был реализован компанией «Солар Системс». Ожидается, что Старомарьевская СЭС станет крупнейшей в России. Общий объем инвестиций в проект составил 14,5 млрд рублей.
Пока сданы в эксплуатацию первая и вторая очереди станции мощностью 25 МВт, а окончательная реализация всего проекта запланирована на 2020 год. Предполагается, что после запуска всех семи очередей мощность Старомарьевской солнечной электростанции составит 100 МВт с объемом генерации электроэнергии 122,6 миллиона киловатт-часов в год.

В строительстве сданной в эксплуатацию установки использованы 87 тысяч фотоэлектрических модулей, созданных из отечественных комплектующих.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ



 
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