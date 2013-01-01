В Ставропольском крае запустили производство сухих молочных продуктов



Новое производственное подразделение открыто на площадке ОАО «Сыродел» - крупнейший в регионе изготовитель сыров построил и оборудовал новый цех при финансовой поддержке банка ВТБ в рамках совместной с Минсельхозом России программы льготного кредитования АПК.

Кредит в 100 млн рублей был направлен ОАО «Сыродел» на приобретение оборудования для цеха, который позволит предприятию выпускать дополнительно до 2,7 тыс. тонн продукции в год и создать новые рабочие места. С использованием новейших технологий здесь будут производить сухую сыворотку и сухое молоко.

«Мы не просто возвели новый цех с нуля. Мы запустили производство продуктов, которые многие ставропольские компании пищевой промышленности были вынуждены закупать в других регионах из-за их дефицита в крае. Мы рады, что действующие программы поддержки предприятий АПК дают возможность реализовывать такие важные инвестиционные проекты за счет привлечения дополнительных средств по льготным ставкам», — подчеркнул генеральный директор ОАО «Сыродел» Александр Вильгоцкий.

В целом специализирующийся на выработке твердого сыра «Сыродел» сегодня производит более 30 наименований молочной продукции, перерабатывая 150 тонн молока в сутки.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ