В Ставропольском крае заложили фруктовый сад интенсивного типа



На территории опережающего социально-экономического развития города Невинномысска в Ставропольском крае 28 мая состоялась закладка нового фруктового сада интенсивного типа «Ставропольская Фруктовая Долина». В рамках реализации проекта будет создано около 150 новых рабочих мест.

Инициатор проекта - компания «Сады Ставрополья». В течение двух лет планируется закладка яблоневого сада общей площадью 276 гектаров с перспективой дальнейшего расширения до 400 гектаров. Сад будет выращен исключительно из безвирусного отечественного посадочного материала, полученного в Ставропольском крае. После выхода на проектную мощность производительность сада составит свыше 13,8 тысячи тонн плодовой продукции в год. «Ставропольская Фруктовая Долина» должна войти в число крупнейших производителей свежих фруктов в регионе.

Вторым этапом проекта станет строительство современного оптово-распределительного центра для хранения и переработки фруктов и овощей. Планируемая мощность единовременного хранения составит 30 тысяч тонн продукции.

В перспективе на Ставрополье будут заложены не только яблоневые, но и грушевые, вишневые и черешневые сады.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ