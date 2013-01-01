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В Ставропольском крае впервые за 50 лет собирают урожай хлопка

Окт 2
Москва Центральный федеральный округ
В Ставропольском крае впервые за 50 лет собирают урожай хлопка

Местные аграрии вырастили хлопок на площади более 200 гектаров в Изобильненском, Нефтекумском и Ипатовском районах, урожайность составила 20-25 центнеров с гектара.
В СССР из 350 тыс. га промышленных посевов хлопчатника на Юге России до 120 тыс. га приходилось на Ставропольский край. В предвоенные годы регион производил порядка 60 тыс. тонн хлопка-сырца.

По предварительным оценкам сегодня на Ставрополье имеется 200 тыс. га площадей, пригодных для выращивания хлопка.

2018 году в регионе запустили инвестиционный проект «Возрождение хлопководства на территории Ставропольского края» Экспертами в проекте выступают специалисты из Республики Узбекистан. В целях постепенного увеличения посевов ведется подготовка специалистов, подбирается база семян, приобретается хлопкоуборочная техника.

Ставропольский край, Южный федеральный округ



 
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