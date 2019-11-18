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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Ставропольском крае в авиаполк ЮВО поступили модернизированные штурмовики «Суперграч»

Фев 19
Москва Центральный федеральный округ
В Ставропольском крае в авиаполк ЮВО поступили модернизированные штурмовики «Суперграч»

В Ставропольском крае в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) прибыли три новейших модернизированных самолёта Су-25СМ3 «Суперграч». Это уже четвёртая поставка самолётов данного типа в авиационные части ЮВО, что позволило увеличить их количество до 20 единиц.
В пункт постоянного базирования самолеты поступили с авиаремонтного завода г. Кубинка (Московской обл.), преодолев более 800 километров.

Самолёт оснащён новым оборудованием, позволяющим изменять тактику его боевого применения. Штурмовик интегрирован в единую автоматизированную систему управления ВКС, что значительно ускоряет обмен информацией и в несколько раз сокращает время от момента обнаружения целей до их уничтожения.

В самолете появились современные цифровые средства связи, работающие по защищённым каналам. Су-25СМ3 получил модуль ГЛОНАСС для навигации и применения высокоточного оружия. При этом сохранена инерциальная навигационная система, которая помогает выполнить боевую задачу даже при отсутствии сигнала со спутника.

Основное отличие Су-25СМ3 от предшественников — новый прицельно-навигационный комплекс СОЛТ-25 (система оптическая, лазерная, тепловизионная). Он позволяет обнаруживать и отслеживать наземные, надводные и воздушные цели в любых климатических условиях и в любое время суток.

Модернизации подверглись также топливная система и аппаратура управления двигателями. В результате Су-25СМ3 летает дольше и дальше предшественника.

Штурмовик может использовать, например, противорадиолокационные ракеты Х-58, идущие в сторону сигнала РЛС противника, корректируемые авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1500 и многое другое.

Ставропольский край, Южный федеральный округ



 
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