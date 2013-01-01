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В Ставропольском крае создают собственный семенной фонд подсолнечника для Юга России

Окт 30
Москва Центральный федеральный округ
В Ставропольском крае создают собственный семенной фонд подсолнечника для Юга России

Сушильный комплекс, в создание которого компанией «Сингента» вложено около 80 млн. рублей, запущен в работу на базе сельскохозяйственного предприятия «Колос» в Кочубеевском районе.
Этот первый в крае крупный комплекс для подготовки семян позволит решить проблему собственного семенного фонда для всего Ставрополья, значительной части юга страны и сделать очередной шаг на пути к развитию бизнеса семян в России.

Комплекс был построен всего за полгода и уже заработал на полную мощность-37 тонн семян в сутки. В сезон он позволяет переработать 1100 тонн семян.

На новом производстве применяются самые современные технологии. С каждого грузовика, который доставляет семена подсолнечника на территорию комплекса, лаборанты берут образец и проверяют его на влажность и физическую чистоту. Для очистки семена ссыпают в специальный бункер, а затем в современную машину датской фирмы «Кимбрия». Технология налажена таким образом, что пыль и отходы отправляются в отдельный мусоросборник и не загрязняют окружающую среду. Очищенный материал переправляют на сушку, распределяя по десяти контейнерам с сетчатым полом, соединенным тоннелем с «сердцем комплекса» — вентилятором, который гонит воздух температурой в 36 градусов.

С 2016 года в городе Михайловске на Ставрополье действует лаборатория контроля качества семян компании «Сингента», что позволило краю стать одним из центров экспертизы по селекции и семеноводству. Запуск комплекса для сушки семян стал одним из этапов реализации планов компании по увеличению производства на территории России.

«Мы стремимся к локализации производства. Хотим, чтобы к 2021 году 80 процентов продаваемых средств защиты растений производились на территории России. С семенами сложнее, поскольку это сложный продукт и живой организм, подверженный влиянию погодных факторов. Но мы работаем в этом направлении. Ставропольский край хорошо подходит для реализации подобных проектов. Здесь прекрасные агроклиматические условия, а также краевые власти, готовые оказать инвесторам любую поддержку», - подчеркнул представитель компании-инвестора Юрий Васильков,

Он отметил, что проект строительства сушильного комплекса был реализован по принципу «единого окна» — инвесторам оказали полный комплекс услуг, начиная от помощи с документацией и рекомендациями по выбору территории и заканчивая решением проблем с инженерными коммуникациями.

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, в рамках развития агропромышленной инфраструктуры за девять месяцев с начала года на Ставрополье введены в действие стационарные зерносушилки на 41 тонну в час, а также зерносемено-хранилища на 61,8 тыс. тонн, построены хранилища для картофеля, овощей и фруктов на 27,1 тыс. тонн единовременного хранения.

Ставропольский край, Южный федеральный округ



 
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