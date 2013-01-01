В Ставропольском крае открылось первое промышленное производство утиного мяса
Янв 22
На созданном ООО «Меркурий» в Предгорном муниципальном районе предприятии будут выпускать мясо уток французской селекции.
В ходе реализации проекта 200 млн рублей инвестиций было направлено на строительство цеха переработки, корпусов для выращивания и откорма уток. На предприятии создано 60 новых рабочих мест.
Сегодня на предприятии содержится 228 тыс. голов уток французской породы. Организовано производство замкнутого цикла, начиная от поступления молодняка на выращивание и заканчивая выпуском готовой продукции. Проектная мощность предприятия позволяет ежегодно получать 430 тыс. голов уток и две тысячи тонн утиного мяса.
Ставропольский край Южный федеральный округ
22 Янв 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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