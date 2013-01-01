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В Ставропольском крае начали строительство новых очередей тепличного комплекса «Солнечный дар»

Ноя 19
Москва Центральный федеральный округ
В Ставропольском крае начали строительство новых очередей тепличного комплекса «Солнечный дар»

В поселке Солнечнодольск Изобильненского городского округа в создание третьего и четвертого блоков теплиц общей площадью 58,7 га агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» вкладывает 5,8 млрд рублей.
Новые теплицы позволят дополнительно производить 35 тыс. тонн овощной продукции в год. В первой очереди тепличного комплекса площадью 25,2 га, введенной в эксплуатацию в 2017 году, уже произведено 12,7 тыс. тонн томатов и огурцов и сегодня закладывается новый урожай. До конца этого года планируется запустить вторую очередь площадью 32 га.

Завершить строительство всех очередей проекта планируется в 2020 году. С выходом на проектную мощность в 2021 году в комплексе «Солнечный дар» на площади 83 га ежегодно в закрытом грунте будет выращиваться более 54 тысяч тонн овощей. Запуск новых теплиц увеличит число рабочих мест на предприятии до полутора тысяч человек.

Проект стоимостью 5,8 млрд рублей финансируется по кредитной линии «Россельхозбанка» с применением механизмов государственной поддержки.

«За пять лет совместной работы Россельхозбанка и группы компаний «ЭКО-Культура» запущено семь тепличных комплексов, где реализуются современные технологии круглогодичного выращивания овощей. Успешная реализация таких крупных проектов зависит, в том числе, от господдержки на региональном уровне. Мы видим, что руководство Ставропольского края прикладывает немалые усилия для развития АПК региона. Банк намерен расширять сотрудничество с администрацией края, наращивать поддержку проектов, направленных на повышение уровня жизни на селе и комплексное социально-экономическое развитие региона», ‒ отметил председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

С начала своей работы в регионе Россельхозбанк вложил в экономику Ставропольского края 131 млрд рублей, причем свыше 70 процентов кредитных средств выдано заемщикам из сектора АПК.

Ставропольский край, Южный федеральный округ



 
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