В Ставрополе открыли новый корпус государственного аграрного университета



Здание площадью более 22 тысяч кв. метров рассчитанное на 1780 учебных мест строили более 20 лет, на завершение строительства были выделены средства из резервного фонда Президента РФ.

В новом здании СтГАУ имеется актовый зал на 800 мест, оборудованный местами для людей с ограниченными возможностями здоровья, просторные учебные аудитории, двухэтажная библиотека с двумя читальными залами на 450 посадочных мест, четыре электронных читальных зала на 240 мест, интернет-кафе и смотровая площадка.

Седьмой, восьмой и девятый этажи здания полностью отдали студентам – здесь будет располагаться своеобразная творческая зона для молодых людей. Вход в это пространство будет открыт не только для студентов Аграрного университета, но и для учащихся других вузов Ставрополя.

Рядом с новым зданием на участке улицы Ленина открыли Студенческий проспект с широкой пешеходной зоной, скамейками и декоративными липами, в создании которого приняли активное участие ребята из строительного отряда «Мастерок».

Местные власти планируют дальнейшее благоустройство территории и открытие Дворца студенчества.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ