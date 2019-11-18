В Ставрополье и на Кубани в соединения и воинские части ЮВО поступили новейшие передвижные бани
Фев 20
В мотострелковые воинские части и соединения спецназа Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Ставропольском и Краснодарском краях, поступила партия из 10 новейших передвижных полевых бань ППБ-32.
Мобильная баня, которую обслуживает экипаж из двух человек, предназначена для помывки личного состава, находящегося в полевых условиях. В автономном режиме без дозаправки баней могут воспользоваться более 120 человек.
Новая техника эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от -60 до +60 градусов Цельсия.
ППБ-32 может комплектоваться дополнительным оборудованием: каркасными палатками, резервуаром для хранения воды и модульным пластиковым покрытием.
Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ
20 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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