В Ставрополье и на Кубани в соединения и воинские части ЮВО поступили новейшие передвижные бани



В мотострелковые воинские части и соединения спецназа Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Ставропольском и Краснодарском краях, поступила партия из 10 новейших передвижных полевых бань ППБ-32.

Мобильная баня, которую обслуживает экипаж из двух человек, предназначена для помывки личного состава, находящегося в полевых условиях. В автономном режиме без дозаправки баней могут воспользоваться более 120 человек.

Новая техника эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от -60 до +60 градусов Цельсия.

ППБ-32 может комплектоваться дополнительным оборудованием: каркасными палатками, резервуаром для хранения воды и модульным пластиковым покрытием.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ