В Старой Руссе и Парфино искали точки роста развития районов

7 и 8 декабря в Старой руссе и Парфино прошли стратегические сессии по поиску точек роста районов.

Работа министерства инвестиционной политики и институтов развития началась в Старой Руссе, где министр Владимир Куимов определил возможные перспективные направления города. В сфере туризма совместно с администрацией и главой района Александром Розбаумом был разработан туристический маршрут гостя Старой Руссы. Первым пунктом посещения стала городская площадь, затем старорусский курорт и, конечно, дом-музей Ф.М. Достоевского.

На всём пути маршрута появятся кафе, рестораны, сувенирные магазины. По новому законодательству все здания по пути следования должны быть отремонтированы и выглядеть надлежащим образом. Как отметила заместитель генерального директора туристического офиса «Русь новгородская» Ольга Алентьева, маршрут будет включен в работу офис и размещён на портале novgorod.travel.

Безусловно, курорт «Старая Русса» - здравница Новгородской области, и ключевой объект района. Участники стратегической сессии побывали на экскурсии по курорту, встретились с руководством и обсудили планы развития. По словам директора Агентства развития Новгородской области Сергея Григорьева, курорт необходимо внести в «тетрадь инвестора» для информирования собственников промышленных производств. Таким образом, работодатели будут знать об услугах санатория и направлять своих сотрудников на оздоровление.

В рамках стратегической сессии, обсудили и крупные бизнес-проекты. В ближайшее время планируется открытие промышленного технопарка на базе завода «Староруссхиммаш». Сейчас у завода есть потенциальные резиденты как с российским, так и с иностранным капиталом. Агентство развития Новгородской области уже занимается организацией структуры. Также на сопровождении у Агентства появился ещё один инвестиционный проект: компания «Грумант» планирует размещение дополнительных производственных мощностей в Старой Руссе, таким образом в районе появится 100 рабочих мест.

Компания «Грумант» наладит сотрудничество и с Парфинским районом, где есть потенциал выращивания дикоросов. Это партнёрство и другие точки роста Парфинского района участники стратегической сессии обсудили 8 декабря на встрече с главой района Еленой Леонтьевой и профильными комитетами.

В Парфино был также обозначен туристический потенциал. В районе есть источник так называемой «серебряной» воды, из этого получилась бы интересная туристическая история. И, как предложил Владимир Куимов, Парфинский район мог бы приглашать туристов из Старой Руссы посетить природные источники своего района, включить этот объект в буклеты и туристический портал Новгородской области.

Безусловно в Парфино ключевой отраслью остаётся деревообработка. Именно благодаря «Парфинскому фанерному комбинату» посёлок получил статус моногорода и вошёл в программу моногородов. Теперь п. Парфино включен в план прокладки газопровода высокого давления.

В районе есть и перспективные инвестиционные площадки, куда Агентство развития смогло бы «приземлить» инвестора. Осмотр площадок сотрудниками Агентства состоится на следующей неделе. Ключевые площадки уже внесены на карту инвестиционного портала Новгородской области novgorodinvest.ru.