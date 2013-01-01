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В Сосновом Бору приняли в промышленную эксплуатацию первый энергоблок Ленинградской АЭС-2

Ноя 1
Москва Центральный федеральный округ
В Сосновом Бору приняли в промышленную эксплуатацию первый энергоблок Ленинградской АЭС-2

В составе этого энергоблока работает реакторная установка с ВВЭР-1200 поколения «3+», разработанная опытно-конструкторским бюро «Гидропресс», которое входит в состав СоюзМаш России.
Энергоблок, оснащенный турбиной К-1200-6.8/50 мощностью 1200 МВт построен предприятием «Силовые машины» и принят эксплуатацию «Концерном Росэнергоатом», в ведении которого находятся все российские АЭС.

В составе энергоблока работает реакторная установка ВВЭР-1200 разработки АО ОКБ «Гидропресс». Аналогичный реактор ранее был введен в эксплуатацию и успешно функционирует на Нововоронежской АЭС-2.

ВВЭР-1200 — водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением мощностью 1150 МВт. Установка относится к поколению «3+» и характеризуется повышенным уровнем безопасности. Благодаря внедрению инновационных «пассивных систем безопасности» они позволяют АЭС функционировать без операторов даже при полном обесточивании.

На данный момент ОКБ «Гидропресс» является производителем всех проектов ВВЭР, которые работают на 21 АЭС России, Китая, Армении, Чехии, Словакии, Украины, Болгарии, Венгрии, Финляндии, Ирана и Индии.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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