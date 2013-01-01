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В Сочи открылся для пациентов новый перинатальный центр

Дек 11
Москва Центральный федеральный округ
В Сочи открылся для пациентов новый перинатальный центр

В строительство крупного современного медучреждения, которое велось с 2014 года на площадке в 2,5 га вложено 3,7 млрд рублей.
Сдача в эксплуатацию этого объекта несколько раз переносилась из-за смены подрядных организаций, которые нарушали условия госконтракта. Но, в конце концов, перинатальный центр был достроен и оборудован в точном соответствии с требованиями проекта и самыми высокими стандартами.

В структуру нового перинатального центра вошли женская консультация на 150 посещений в смену, отделение патологии беременности, родовое отделение, акушерское отделение с совместным пребыванием матери и ребенка, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, гинекологическое отделение, несколько современных операционных. Кроме того, здесь открывается первое в Сочи государственное отделение ЭКО, которое будет работать по полисам обязательного медицинского страхования.

Сочи – второй после Краснодара город в регион по рождаемости - каждый год здесь появляется на свет около восьми тысяч детей. До сих пор в Краснодарском крае функционировали два региональных перинатальных центра — на базе детской краевой клинической больницы и на базе краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре. Теперь в регионе усовершенствуют трехуровневую систему оказания медицинской помощи, и на базе нового перинатального центра будут оказывать помощь в сложных случаях женщинам и новорожденным не только из Сочи, но и из соседнего Туапсинского района.

В 2019 году на развитие здравоохранения в Краснодарском края выделят 48 млрд рублей, начнется строительство нескольких масштабных объектов, в том числе - нового корпуса детской краевой больницы в Краснодаре, на которое за три года из федерального и регионального бюджета будет направлено 5,5 млрд рублей.

Кроме того, разрабатывается проектная документация для создания в Краснодаре в районе поселка Новознаменского медицинского кластера, в который войдет детская краевая больница и новый онкологический центр.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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