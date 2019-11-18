В Сочи началась навигация единственного круизного теплохода «Князь Владимир» с заходами в Сухум
В Сочи с 1 марта началась навигация единственного черноморского круизного лайнера «Князь Владимир». В нынешнем сезоне к недельному туру по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи добавится Абхазия. За период навигации круизный лайнер 6 раз зайдет в город Сухум. Это будет самая продолжительная навигация с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. Всего будет сделано 35 рейсов.
Соглашение об организации круизного сообщения на Черном море в 2020 году между портами Абхазии и Россией было подписано между госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы» в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2019 года.
Как отметили представители «Черноморских круизов», «ранняя весна – это время максимального комфорта для посещения экскурсий из-за отсутствия жары и наплыва отдыхающих в пиковые сезоны».
Для туристов будут работать три бассейна с подогреваемой морской водой, спортзал, торговые точки. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа. На борту работают два ресторана с питанием по системам «шведский стол» и «а-ля карт», а также несколько баров.
В программу тура также входят различные развлекательные мероприятия и анимация для детей, посещение кинозала, караоке-бара и т.д. Завершится навигация круизного теплохода в конце октября 2020 года.
Краснодарский край, Южный федеральный округ
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