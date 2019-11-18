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В Сочи началась навигация единственного круизного теплохода «Князь Владимир» с заходами в Сухум

Мар 2
Москва Центральный федеральный округ
В Сочи началась навигация единственного круизного теплохода «Князь Владимир» с заходами в Сухум

В Сочи с 1 марта началась навигация единственного черноморского круизного лайнера «Князь Владимир». В нынешнем сезоне к недельному туру по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи добавится Абхазия. За период навигации круизный лайнер 6 раз зайдет в город Сухум. Это будет самая продолжительная навигация с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. Всего будет сделано 35 рейсов.
Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено по поручению президента России Владимира Путина с июня 2017 года. В конце 2019 года «Князь Владимир» совершил тестовый рейс в Сухумский порт, став первым круизным теплоходом, который зашел в абхазский порт после грузино-абхазской войны 1990-х годов.

Соглашение об организации круизного сообщения на Черном море в 2020 году между портами Абхазии и Россией было подписано между госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы» в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2019 года.

Как отметили представители «Черноморских круизов», «ранняя весна – это время максимального комфорта для посещения экскурсий из-за отсутствия жары и наплыва отдыхающих в пиковые сезоны».

Для туристов будут работать три бассейна с подогреваемой морской водой, спортзал, торговые точки. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа. На борту работают два ресторана с питанием по системам «шведский стол» и «а-ля карт», а также несколько баров.

В программу тура также входят различные развлекательные мероприятия и анимация для детей, посещение кинозала, караоке-бара и т.д. Завершится навигация круизного теплохода в конце октября 2020 года.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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