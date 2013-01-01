В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»



В Адлере научный парк «Сириус», вынужденный отменить все мероприятия, начал производить и поставлять средства индивидуальной защиты (СИЗ) для больниц города Сочи. Первую партию СИЗ получил персонал инфекционной больницы №2 и еще двух медучреждений, где обследуют и лечат людей с диагнозом COVID.

Среди изделий — многоразовые лицевые щитки, разгрузочные системы для медицинских масок и интубационные короба (специальные боксы, обеспечивающие дополнительную защиту врачей). Все это производится из безопасных для контактов с кожей и пищевыми продуктами материалов в лаборатории прототипирования «Сириуса».

Научный парк «Сириус» располагает необходимым оборудованием с достаточной технологической мощностью, в том числе лазерными станками и 3D-принтерами. Три типа СИЗ спроектировали и изготовили из имеющихся в запасе материалов педагоги образовательного центра «Сириуса». Они уже приступили к работе над новой партией медизделий.

Краснодарский край, Южный федеральный округ