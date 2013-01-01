Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
24 АПР, 18:32 МСК
USD (ЦБ)    74,7163
EUR (ЦБ)    80,2528

24 АПР, 18:32 МСК
USD (ЦБ)    74,7163
EUR (ЦБ)    80,2528
Все для победы Коронавирус

В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»

Апр 24
Москва Центральный федеральный округ
В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»

В Адлере научный парк «Сириус», вынужденный отменить все мероприятия, начал производить и поставлять средства индивидуальной защиты (СИЗ) для больниц города Сочи. Первую партию СИЗ получил персонал инфекционной больницы №2 и еще двух медучреждений, где обследуют и лечат людей с диагнозом COVID.
Среди изделий — многоразовые лицевые щитки, разгрузочные системы для медицинских масок и интубационные короба (специальные боксы, обеспечивающие дополнительную защиту врачей). Все это производится из безопасных для контактов с кожей и пищевыми продуктами материалов в лаборатории прототипирования «Сириуса».

Научный парк «Сириус» располагает необходимым оборудованием с достаточной технологической мощностью, в том числе лазерными станками и 3D-принтерами. Три типа СИЗ спроектировали и изготовили из имеющихся в запасе материалов педагоги образовательного центра «Сириуса». Они уже приступили к работе над новой партией медизделий.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
24 Апр:
24 Апр:
24 Апр:
Центральный федеральный округ:
24 Апр:
24 Апр:
24 Апр:
РОССИЯ:
23 Апр:
23 Апр:
23 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Негатив как норма. Как прожить кризис с наименьшими потерями?

Негатив как норма. Как прожить кризис с наименьшими потерями?
Бизнес и психология

«Область мягкой политики». ЦБ снизил ставку из-за обрушения экономики на 6%

«Область мягкой политики». ЦБ снизил ставку из-за обрушения экономики на 6%
Экономика

Путин перенес окончание войны. Праздновать предлагает 3 сентября

Путин перенес окончание войны. Праздновать предлагает 3 сентября
Политика

30 рублей за вход. Российские магазины требуют надевать маски

30 рублей за вход. Российские магазины требуют надевать маски
Экономика

Почему власти не хотят раздавать деньги россиянам? Отвечают эксперты

Почему власти не хотят раздавать деньги россиянам? Отвечают эксперты
Экономика 20

Резервов России осталось на два года. Спасти страну может только нефть

Резервов России осталось на два года. Спасти страну может только нефть
Экономика 3

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?

В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»

В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»

В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»

В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»

В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей

В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей

Новости дня

18:25 ЦБ: ВВП России во втором квартале может упасть до 8% ЦБ: ВВП России во втором квартале может упасть до 8%
Собянин: систему цифровых пропусков надо распространить на всю страну
Собянин: систему цифровых пропусков надо распространить на всю страну
18:07 Президент запретил "наливайки" Президент запретил "наливайки"
17:20 Россияне досрочно гасят кредиты во время кризиса Россияне досрочно гасят кредиты во время кризиса
16:31 Россиянам дадут рекомендации, как себя вести на майских праздниках Россиянам дадут рекомендации, как себя вести на майских праздниках
16:12 Матвиенко: поездки за границу лучше отложить до следующего года Матвиенко: поездки за границу лучше отложить до следующего года
15:37 Власти Москвы не будут смягчать режим самоизоляции на май Власти Москвы не будут смягчать режим самоизоляции на май
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:12 В Кремле ответили на вопрос о завершении режима самоизоляции В Кремле ответили на вопрос о завершении режима самоизоляции

Узнай, страна!

18:32 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
16:30 В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе» В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»
15:57 В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом» В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»
15:28 В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей
15:00 В Волгоградской области завершили строительство нового железнодорожного тоннеля В Волгоградской области завершили строительство нового железнодорожного тоннеля
14:28 В Приморском крае стартовала вторая Беринговоморская экспедиция ВНИРО В Приморском крае стартовала вторая Беринговоморская экспедиция ВНИРО
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
14:05 На Ямале успешно провели арктический тест-драйв беспилотных грузовиков «КАМАЗ» На Ямале успешно провели арктический тест-драйв беспилотных грузовиков «КАМАЗ»
23 АПР, 13:21 В Кемеровской области приступили к серийному производству клапанов для аппаратов ИВЛ В Кемеровской области приступили к серийному производству клапанов для аппаратов ИВЛ
23 АПР, 13:00 В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов
23 АПР, 12:42 В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter