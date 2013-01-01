В Смоленской области запустили вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комбинатов



В Рославльском районе Смоленской области запущена в эксплуатацию вторая очередь тепличного комбината «Смоленский» стоимостью 1,5 млрд рублей. Общий объем инвестиций в строительство одного из крупнейших в РФ тепличного комплекса площадью более 17 га с необходимым инженерно-техническим оборудованием и коммуникациями составил около 3,2 млрд рублей. На предприятии создано свыше 220 рабочих мест.

Новый блок теплиц разместился на площади около 8,5 га, удвоив мощности первой очереди, в рамках которой были построены первый блок зимних многопролетных теплиц с рассадным отделением, административно-бытовой корпус, инженерная инфраструктура.

Сейчас мощность тепличного комбината «Смоленский» по производству огурцов и зеленых культур превышает 22 тыс. тонн продукции в год, которая реализуется на территории Смоленской области и соседних регионов.

Тепличный комплекс работает по самой передовой в мире голландской технологии, которая позволяет экономить 15-25% тепла при значительном росте урожайности овощных культур. Искусственное досвечивание растений в зимний период обеспечивает собственная подстанция на 40 МВт, а для отопления запущена котельная.

Компания-инвестор АО «ГК Горкунов», в состав которого входит ООО «ТК «Смоленский», рассматривает возможность строительства третьей очереди проекта с объёмом инвестиций 2,2 млрд рублей, что позволит увеличить объём производства плодоовощной продукции еще на 11 тыс. тонн в год, расширив площади теплиц до 25,5 га и подняв количество рабочих мест до трехсот.

Смоленская область, Центральный федеральный округ