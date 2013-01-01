В Смоленской области открыли завод по пилению древесины
В Угранском районе компания «ПЛАДОНИТ» совместно с «Угра-ЛесЭкспорт» в 2016 года реализует инвестиционный проект создания производства полного цикла по переработке древесины, выполняя соглашение, подписанное на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
По словам генерального директора компании Андрея Чигвинцева, в настоящее время годовой объем готовой продукции на предприятиях «ПЛАДОНИТ» и «Угра-ЛесЭкспорт» составляет около 76 тысяч кубических метров круглого леса. При этом на территориях, подвергшихся вырубкам, проводится комплекс лесовосстановительных работ. Выпускаемые пиломатериалы поставляются крупным деревообрабатывающим компаниям, производителям мебели и мебельных заготовок, таким «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин», «Shatura Wood», «Плитспичпром», «Futura».
Пока на предприятии трудится 70 человек в одну смену. Открытие нового лесопильного завода позволило дополнительно создать 14 новых рабочих мест. Когда проект будет полностью реализован, на предприятии будет 110-12 рабочих мест.
В нынешнем году предполагается строительство склада готовой продукции площадью 1,5 тысячи квадратных метров, сушильного комплекса с единовременной загрузкой 600 кубических метров леса, а также завода по выпуску топливных гранул (пеллет) из отходов деревопереработки. Таким образом, будет создан полный цикл безотходного производства. Общий объем вложений в данный проект составит 270 млн рублей.
Смоленская область, Центральный федеральный округ
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