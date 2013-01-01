В Смоленской области открыли завод по пилению древесины



В Угранском районе компания «ПЛАДОНИТ» совместно с «Угра-ЛесЭкспорт» в 2016 года реализует инвестиционный проект создания производства полного цикла по переработке древесины, выполняя соглашение, подписанное на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.

На сегодняшний день завершено строительство завода производительностью 200 кубических метров пиломатериала в смену, приобретено современное лесозаготовительное оборудование, в том числе автоматизированные комплексы по пилению круглого бруса, а также техника для его транспортировки.

По словам генерального директора компании Андрея Чигвинцева, в настоящее время годовой объем готовой продукции на предприятиях «ПЛАДОНИТ» и «Угра-ЛесЭкспорт» составляет около 76 тысяч кубических метров круглого леса. При этом на территориях, подвергшихся вырубкам, проводится комплекс лесовосстановительных работ. Выпускаемые пиломатериалы поставляются крупным деревообрабатывающим компаниям, производителям мебели и мебельных заготовок, таким «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин», «Shatura Wood», «Плитспичпром», «Futura».

Пока на предприятии трудится 70 человек в одну смену. Открытие нового лесопильного завода позволило дополнительно создать 14 новых рабочих мест. Когда проект будет полностью реализован, на предприятии будет 110-12 рабочих мест.

В нынешнем году предполагается строительство склада готовой продукции площадью 1,5 тысячи квадратных метров, сушильного комплекса с единовременной загрузкой 600 кубических метров леса, а также завода по выпуску топливных гранул (пеллет) из отходов деревопереработки. Таким образом, будет создан полный цикл безотходного производства. Общий объем вложений в данный проект составит 270 млн рублей.

Смоленская область, Центральный федеральный округ