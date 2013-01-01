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В Сколково закончили строительство научно-технического центра «Трубной Металлугической Компании»

Янв 9
Москва Центральный федеральный округ
В Сколково закончили строительство научно-технического центра «Трубной Металлугической Компании»

В Подмосковном наукограде Сколково завершено строительство представительской части научно-технического центра «Трубной Металлугической Компании» (ТМК), выпускающей стальные трубы для нефтегазовой промышленности. Корпуса центра совмещены с испытательным полигоном и исследовательскими лабораториями. В создание новой штаб-квартиры ТМК инвестировано около 5 млрд рублей.
Новый научно-технический центр состоит из двух частей: испытательного полигона и офисно-представительской части. Новое представительское здание ТМК, объединенное с ее исследовательскими стендами и лабораториями, расположено недалеко от Минского шоссе.

Технический корпус предназначен для экспериментальных исследований и представляет собой ангар с цельным внутренним пространством высотой около 15 метров. Стенды для испытания металлических труб на прочность углублены в землю, при этом продуман механизм, закрывающий их плитами.

Оба корпуса состыкованы между собой, предусматривая возможность наблюдать за испытаниями труб через стеклянную стену представительской части комплекса, а также располагая обзором всего ангара сверху.

Два здания разделяет деформационный шов, фундаменты также отдельные, поскольку испытания труб проводятся с большими нагрузками.

Представительское здание высоко технологично. Более половины бюджета проекта потрачено на исследовательское оборудование испытательных стендов и лабораторий и мультимедийное оборудование, в том числе для видеоконференций, так как компания объединяет множество представительств и производств в разных частях света.

Российская «Трубная металлургическая компания» входит в тройку мировых лидеров своей отрасли, объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США.

ТМК поставляет продукцию в 80 стран мира. Основными экспортными рынками ТМК являются Европа, Ближний и Средний Восток, Северная Африка, Южная и Юго-Восточная Азия, страны СНГ.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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