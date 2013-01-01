В Симферополе на полную мощность заработал первый блок Таврической ТЭС



Эта электростанция вместе с Балаклавской ТЭС в Севастополе, которую строит входящая в госкорпорацию «Ростех» компания "ВО Технопромэкспорт», должна обеспечить энергетическую независимость Крыма.

Пресс-служба «Технопромэкспорта» сообщила, что первый энергоблок Симферопольской (Таврической) ТЭС запущен в штатном режиме и работает на сто процентов номинальной мощности в 235 МВт. Готов к выходу в сеть и первый энергоблок Севастопольской ТЭС - в ближайшие дни он начнет подавать энергию потребителям.

Ранее Правительство РФ перенесло на обеих ТЭС сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков с 19 мая на 1 сентября 2018 года. Второй блок Балаклавской ТЭС должен быть сдан 1 октября, Таврической ТЭС - 1 ноября этого года – то есть на 3-4 месяца позже запланированного.

До наступления зимних пиковых нагрузок энергетики планируют полностью запустить в работу две электростанции мощностью 470 МВт каждая и полностью обеспечить Крым электроэнергией собственной генерации.

Республика Крым, Крымский федеральный округ