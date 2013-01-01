В Симферополе испытали уникальную отечественную систему обработки багажа в международном аэропорту



В Республике Крым успешно завершились испытания системы обработки багажа в Симферопольском аэропорту. Это первая багажная система, полностью спроектированная и произведенная в России. За год испытаний она доказала свою эффективность, бесперебойно работая даже в сезон пиковых нагрузок, и превзошла по показателям зарубежные разработки. Внедрение системы оперативной выдачи багажа весьма актуально в российских аэропортах.

Безотказную систему обработки багажа для аэропорта Симферополь разработали и изготовили на заводе «Технопул-Р» в Московской области по индивидуальному проекту с учетом ключевых особенностей аэровокзала. Она рассчитана на обслуживание более 7 млн пассажиров в год.

В основе разработки - современные принципы инновационных технологий, такие как цифровой двойник, цифровое проектирование и виртуальная пусконаладка. Все необходимые промышленные испытания были проведены на прототипе системы, благодаря чему ее смонтировали и наладили в сжатые сроки.

- Багажная система в аэропорту Симферополя включает в себя 55 стоек регистрации, 5 багажных каруселей для выдачи багажа, а также оборудование для зоны его комплектации и обработки. Пропускная способность системы — 4800 единиц багажа в час, что позволяет одновременно загружать до 25 рейсов и полностью удовлетворять потребности аэропорта Симферополь даже в случае расширения аэровокзального комплекса в будущем. При этом система обеспечивает полный досмотр отправляемого багажа. Все сданные пассажирами вещи проходят трехуровневую систему безопасности прежде чем попасть на борт самолета, что соответствует международным и российским стандартам и нормам, - прокомментировал генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Контролировать процесс обработки багажа на всех этапах и оперативно справляться с нештатными ситуациями позволяет интеграция с внутренними системами аэропорта и резервирование всех основных процессов.

Подобные системы начали внедрять и в других российских аэропортах. Так, они уже установлены в Анапе, Надыме и Минеральных Водах. Планируется, что отечественная система в ближайшее время появится в в воздушных гаванях Южно-Сахалинска, Набережных Челнов и ряда других городов.

Республика Крым, Южный федеральный округ