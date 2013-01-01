Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ИЮЛ, 13:37 МСК
USD (ЦБ)    63,1271
EUR (ЦБ)    70,2940

26 ИЮЛ, 13:37 МСК
USD (ЦБ)    63,1271
EUR (ЦБ)    70,2940

В Симферополе испытали уникальную отечественную систему обработки багажа в международном аэропорту

Июл 26
Москва Центральный федеральный округ
В Симферополе испытали уникальную отечественную систему обработки багажа в международном аэропорту

В Республике Крым успешно завершились испытания системы обработки багажа в Симферопольском аэропорту. Это первая багажная система, полностью спроектированная и произведенная в России. За год испытаний она доказала свою эффективность, бесперебойно работая даже в сезон пиковых нагрузок, и превзошла по показателям зарубежные разработки. Внедрение системы оперативной выдачи багажа весьма актуально в российских аэропортах.
Безотказную систему обработки багажа для аэропорта Симферополь разработали и изготовили на заводе «Технопул-Р» в Московской области по индивидуальному проекту с учетом ключевых особенностей аэровокзала. Она рассчитана на обслуживание более 7 млн пассажиров в год.

В основе разработки - современные принципы инновационных технологий, такие как цифровой двойник, цифровое проектирование и виртуальная пусконаладка. Все необходимые промышленные испытания были проведены на прототипе системы, благодаря чему ее смонтировали и наладили в сжатые сроки.

- Багажная система в аэропорту Симферополя включает в себя 55 стоек регистрации, 5 багажных каруселей для выдачи багажа, а также оборудование для зоны его комплектации и обработки. Пропускная способность системы — 4800 единиц багажа в час, что позволяет одновременно загружать до 25 рейсов и полностью удовлетворять потребности аэропорта Симферополь даже в случае расширения аэровокзального комплекса в будущем. При этом система обеспечивает полный досмотр отправляемого багажа. Все сданные пассажирами вещи проходят трехуровневую систему безопасности прежде чем попасть на борт самолета, что соответствует международным и российским стандартам и нормам, - прокомментировал генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Контролировать процесс обработки багажа на всех этапах и оперативно справляться с нештатными ситуациями позволяет интеграция с внутренними системами аэропорта и резервирование всех основных процессов.

Подобные системы начали внедрять и в других российских аэропортах. Так, они уже установлены в Анапе, Надыме и Минеральных Водах. Планируется, что отечественная система в ближайшее время появится в в воздушных гаванях Южно-Сахалинска, Набережных Челнов и ряда других городов.

Республика Крым, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
26 Июл:
26 Июл:
26 Июл:
Центральный федеральный округ:
26 Июл:
26 Июл:
26 Июл:
РОССИЯ:
26 Июл:
26 Июл:
26 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Придется несладко. В России вырастут цены на «кондитерку» после повышения налога на пальмовое масло?

Придется несладко. В России вырастут цены на «кондитерку» после повышения налога на пальмовое масло?
Экономика

США отправляет треть СПГ в Европу, Россия разворачивает импортозамещение на весь ЕАЭС и другие новости

США отправляет треть СПГ в Европу, Россия разворачивает импортозамещение на весь ЕАЭС и другие новости
События и факты

Новые дачники. Почему молодежь в России предпочитает дачный отдых?

Новые дачники. Почему молодежь в России предпочитает дачный отдых?
Исследования

Космический долгострой. Почему российские бизнесмены отказываются достраивать космодром «Восточный»?

Космический долгострой. Почему российские бизнесмены отказываются достраивать космодром «Восточный»?
Экономика

Пока мужчины строят карьеру, женщины ищут и находят себя

Пока мужчины строят карьеру, женщины ищут и находят себя
Бизнес и психология

Украина расширяет антироссийские санкции, Китай везет в Россию подержанные машины и другие новости

Украина расширяет антироссийские санкции, Китай везет в Россию подержанные машины и другие новости
События и факты

Узнай, страна

В России начали модернизацию сверхдальних противолодочных самолётов Ту-142

В России начали модернизацию сверхдальних противолодочных самолётов Ту-142

Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами

Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами

В Смоленской области построили новую площадку для производства натуральных соков, нектаров и фрешей

В Смоленской области построили новую площадку для производства натуральных соков, нектаров и фрешей

В Ханты-Мансийском АО запущен новый цех по производству насосно-компрессорных труб

В Ханты-Мансийском АО запущен новый цех по производству насосно-компрессорных труб

Новости дня

13:35 Турция ждет, что Россия увеличит долю операций с использованием национальной валюты Турция ждет, что Россия увеличит долю операций с использованием национальной валюты
15 долларов за баррель. «Транснефть» определила размер компенсаций за грязную нефть по «Дружбе»
15 долларов за баррель. «Транснефть» определила размер компенсаций за грязную нефть по «Дружбе»
13:06 Лукашенко заявил, что «ни за какие деньги» не прекратит отношения с Россией Лукашенко заявил, что «ни за какие деньги» не прекратит отношения с Россией
12:27 Военные корабли Украины, которые стоят в Севастополе, находятся в «полуобморочном» состоянии Военные корабли Украины, которые стоят в Севастополе, находятся в «полуобморочном» состоянии
11:54 Объявлены окончательные результаты выборов в Раду, Зеленский – безоговорочный лидер Объявлены окончательные результаты выборов в Раду, Зеленский – безоговорочный лидер
10:56 Британия запретила экспорт подводных аппаратов в Россию Британия запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
10:31 США вернули смертную казнь США вернули смертную казнь
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
09:47 Ушел из жизни актер Малого театра Торопов Ушел из жизни актер Малого театра Торопов

Узнай, страна!

13:19 В России начали модернизацию сверхдальних противолодочных самолётов Ту-142 В России начали модернизацию сверхдальних противолодочных самолётов Ту-142
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
13:08 Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами
11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
08:40 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове
25 ИЮЛ, 11:48 Духовно-патриотический праздник «Ильин День» Духовно-патриотический праздник «Ильин День»
25 ИЮЛ, 11:28 Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
24 ИЮЛ, 14:58 Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявившихся на конкурс «Цифровой прорыв» Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявившихся на конкурс «Цифровой прорыв»
23 ИЮЛ, 13:08 Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области
19 ИЮЛ, 21:37 Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter