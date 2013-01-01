В Северной Осетии открыли новое производство шпалер и железобетонных конструкций для садоводства
В Северной Осетии на базе ООО «Прогресс» в Ардонском районе запущено единственное в регионе производство шпалер для развития садоводства, а также новый цех железо-бетонных конструкций. Объем инвестиций в проект составил около 100 млн рублей. Дополнительно создано 20 рабочих мест с перспективой увеличения до 35.
Для производства напряженных столбов закуплено высококлассное итальянское оборудование, стоимостью 450 тысяч евро. Предприятием планируется выпускать до 100 тысяч столбов в месяц и реализовывать их в соседних регионах.
«Инвесторы уже заказали на 400 гектаров столбцы, на первые полгода-год заказов будет хватать. Для виноградников наши столбцы уже просят представители Дагестана,Чечни, Грузии, Азербайджана», — рассказал директор предприятия Владимир Плиев.
Ожидается, что новые проекты предприятия будут конкурентоспособными на рынке в связи с низкой себестоимостью сырья: здесь имеется свой песок и щебень.
ООО «Прогресс» производит высококачественный кубовидный щебень из гранит-диабазовых пород высокой марки прочности различных фракций и осуществляет его комплексные поставки во все регионы России.
Республика Северная Осетия–Алания, Северо-Кавказский федеральный округ
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