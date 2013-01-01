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В Северной Осетии открыли новое производство шпалер и железобетонных конструкций для садоводства

Июн 19
Москва Центральный федеральный округ
В Северной Осетии открыли новое производство шпалер и железобетонных конструкций для садоводства

В Северной Осетии на базе ООО «Прогресс» в Ардонском районе запущено единственное в регионе производство шпалер для развития садоводства, а также новый цех железо-бетонных конструкций. Объем инвестиций в проект составил около 100 млн рублей. Дополнительно создано 20 рабочих мест с перспективой увеличения до 35.
За одну заливку металла предприятие может произвести 4 км шпалер, т. е. 1000 четырехметровых изделий. Обеспечить растущие потребности осетинских садоводов в установке шпалер «Прогрессу» поможет запущенный рядом цех по производству бетона и железобетонных изделий производительность 30 кубометров бетона в час. Здесь также будет налажено производство различных железобетонных конструкций, прежде всего, напряженных столбов, необходимых для установки шпалер.

Для производства напряженных столбов закуплено высококлассное итальянское оборудование, стоимостью 450 тысяч евро. Предприятием планируется выпускать до 100 тысяч столбов в месяц и реализовывать их в соседних регионах.

«Инвесторы уже заказали на 400 гектаров столбцы, на первые полгода-год заказов будет хватать. Для виноградников наши столбцы уже просят представители Дагестана,Чечни, Грузии, Азербайджана», — рассказал директор предприятия Владимир Плиев.

Ожидается, что новые проекты предприятия будут конкурентоспособными на рынке в связи с низкой себестоимостью сырья: здесь имеется свой песок и щебень.

ООО «Прогресс» производит высококачественный кубовидный щебень из гранит-диабазовых пород высокой марки прочности различных фракций и осуществляет его комплексные поставки во все регионы России.

Республика Северная Осетия–Алания, Северо-Кавказский федеральный округ



 
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