В Севастополе завершились комплексные испытания энергоблока на второй очереди Балаклавской ТЭС



Испытания парогазовой установки мощностью 235 МВт стали заключительным этапом перед вводом в эксплуатацию теплоэлектростанции, строящейся в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

Парогазовую установку протестировали в различных эксплуатационных режимах. Энергоблок непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов, а также с минимальной нагрузкой в течение 8 часов. В ходе испытаний также проведена проверка параметров регулировочного диапазона генерирующего объекта, проверена готовность нового энергоблока Балаклавской ТЭС к участию в общем первичном регулировании частоты и устойчивой работе при его выделении на собственные нужды.

В ходе подготовки к комплексным испытаниям энергоблока Балаклавской ТЭС специалисты ОДУ Юга и Черноморского РДУ выполнили расчеты электроэнергетических режимов энергосистемы Республики Крым и города Севастополя с учетом появления в энергосистеме новых генерирующих мощностей. Специалистами Системного оператора проведены расчеты статической и динамической устойчивости энергосистемы, величин токов короткого замыкания в прилегающих электрических сетях и выданы указания по режиму работы Балаклавской ТЭС при минимальной и максимальной загрузке.

Первый энергоблок Балаклавской ТЭС мощностью 249,56 МВт был введен в работу 1 октября 2018 года.

Балаклавская ТЭС - один из важнейших элементов Крымской энергосистемы. Ввод станции в эксплуатацию позволяет повысить надежность энергоснабжения объектов жилой и промышленной инфраструктуры Республики Крым и города Севастополя, решить проблемы энергодефицита с учетом перспективного развития региона.

Севастополь, Крымский федеральный округ