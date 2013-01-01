В Севастополе заложен разработанный местным конструкторским бюро несамоходный плавучий кран ПК-700



Тяжелый кран «Григорий Просянкин» будут строить на стапеле филиала «Севастопольский морской завод» Центра судоремонта «Звёздочка».

Проект разработан севастопольским АО ЦКБ «Коралл». Новый плавучий кран длиной корпуса 74 метра, ширина 32 метра и грузоподъёмностью 700 тонн предназначенный для ПО «Севмаш».

Примечательно, что это производственное объединение в Архангельской области и Центр судоремонта «Звёздочка» в Севастополе сегодня входят в «Объединённую судостроительную корпорацию» - крупнейший в России судостроительный комплекс.

«Григорий Просянкин» - уже второй плавкран, строящийся в городе-герое Севастополе после воссоединения Крыма с Россией. В ноябре 2017 года на «Севморзаводе» был заложен плавучий кран ПК-400 «Севастополь» грузоподъёмностью 400 тонн.Этот заказ стал первым за последние 12 лет.

До распада СССР Севморзавод по проектам ЦКБ "Коралл" с 50-х годов прошлого века построил более 70 плавкранов.

Севастополь, Южный федеральный округ