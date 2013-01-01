В Севастополе стартовал новый турмаршрут «Винные дороги Боспорского царства»
Июн 3
В Севастополе 2 июня состоялась презентация нового туристического маршрута «Винные дороги Боспорского царства». Масштабный проект охватывает четыре региона Южного федерального округа России. Новый экскурсионно-гастрономический тур, рассчитанный на неделю, проходит «винными дорогами» античных времен. Первые туристы из Европы и Японии уже оценили уникальность маршрута.
В проект включено 17 частных виноделен в 11городах и районах ЮФО – от всемирно известных предприятий до новых небольших производств, изготовляющих авторские вина. Чтобы стать участниками проекта, предприятия должны были подготовить специальную программу истории развития и культуры виноделия от античности до наших дней.
Кроме Севастополя, в программу маршрута входят Крым, Краснодарский край и Ростовская область. Для путешественников по регионам юга России предусмотрено посещение лавандовых полей, виноградников, древних поселений, архитектурных и археологических памятников. Туристов также ждут дегустационные винные сеты с комментариями профессиональных сомелье, угощение улитками в винном соусе, прием ванн из шампанского и т.д.
Севастополь, Южный федеральный округ
3 Июн 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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