В Севастополе стартовал новый турмаршрут «Винные дороги Боспорского царства»



В Севастополе 2 июня состоялась презентация нового туристического маршрута «Винные дороги Боспорского царства». Масштабный проект охватывает четыре региона Южного федерального округа России. Новый экскурсионно-гастрономический тур, рассчитанный на неделю, проходит «винными дорогами» античных времен. Первые туристы из Европы и Японии уже оценили уникальность маршрута.

В проект включено 17 частных виноделен в 11городах и районах ЮФО – от всемирно известных предприятий до новых небольших производств, изготовляющих авторские вина. Чтобы стать участниками проекта, предприятия должны были подготовить специальную программу истории развития и культуры виноделия от античности до наших дней.

Кроме Севастополя, в программу маршрута входят Крым, Краснодарский край и Ростовская область. Для путешественников по регионам юга России предусмотрено посещение лавандовых полей, виноградников, древних поселений, архитектурных и археологических памятников. Туристов также ждут дегустационные винные сеты с комментариями профессиональных сомелье, угощение улитками в винном соусе, прием ванн из шампанского и т.д.

Севастополь, Южный федеральный округ