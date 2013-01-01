В Щиграх появится промышленный парк
Концепция его создания и развития обсуждалась сегодня на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами, которое провел губернатор Александр Михайлов.Планируется, что проект будет осуществлен за счет средств частных инвесторов в размере 4,85 млрд рублей. Площадь парка – более 50 га.
Сейчас концепция проходит последние согласования, завершить эту работу планируется до 15 сентября – такое поручение дал губернатор Александр Михайлов. После этого промышленному парку в течение месяца будет присвоен соответствующий статус.
- Идея хорошая, промышленный парк расположен в удобном месте. Сейчас наша задача - оперативно завершить все согласования и приступить к активной работе с инвесторами, - подчеркнул глава региона.
Также на заседании шла речь о развитии инвестиционной деятельности в Беловском районе. Об этом проинформировал глава администрации района Николай Волобуев. Работа ведется в соответствии с муниципальной программой «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Беловского района».
За последние пять лет объем инвестиций в основной капитал составил 3,8 млрд рублей, в том числе в 2017 году - более 972 млн рублей. Что касается текущего года, то по оценкам вложения превысят 1 млрд рублей.
Планируется, что к концу года в районе будет введен в эксплуатацию комбикормовый завод с элеваторным комплексом производственной мощностью 20 тонн в час, который строит ООО «Псёльское». Кроме того, компания строит молочно-товарную ферму на 1200 голов фуражных коров. В районе реализуется целый ряд инвестиционных проектов, в основном в сельском хозяйстве.
Малый бизнес района представляют 396 хозяйствующих субъектов.
Безусловно, что развитие района зависит от существующей в нем инфраструктуры, в которую также вкладываются немалые средства. Так, в 2017 году на строительство автомобильных дорог направлено 32,8 млн рублей, введено в эксплуатацию 5818 кв. метров индивидуального жилья. Вкладываются средства и в капитальный ремонт объектов здравоохранения, физкультуры и спорта.
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