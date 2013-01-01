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Пенсионная реформа

В Щиграх появится промышленный парк

Сен 4
Курская область Центральный федеральный округ
В Щиграх появится промышленный парк

Концепция его создания и развития обсуждалась сегодня на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами, которое провел губернатор Александр Михайлов.Планируется, что проект будет осуществлен за счет средств частных инвесторов в размере 4,85 млрд рублей. Площадь парка – более 50 га.
По словам генерального директора Агентства по привлечению инвестиций Курской области Алексея Еремеева, основным потенциальным резидентом промышленного парка будет маслоэкстракционный завод. А в целом, согласно проекту, территорию индустриального парка займут пять резидентов - предприятия различных отраслей промышленности, 20% площади отводится предприятиям малого бизнеса. По предварительным расчётам за 10 лет налоговые поступления от предприятий парка составят 3,17 млрд рублей, здесь будет создано порядка 1000 рабочих мест.

Сейчас концепция проходит последние согласования, завершить эту работу планируется до 15 сентября – такое поручение дал губернатор Александр Михайлов. После этого промышленному парку в течение месяца будет присвоен соответствующий статус.

- Идея хорошая, промышленный парк расположен в удобном месте. Сейчас наша задача - оперативно завершить все согласования и приступить к активной работе с инвесторами, - подчеркнул глава региона.

Также на заседании шла речь о развитии инвестиционной деятельности в Беловском районе. Об этом проинформировал глава администрации района Николай Волобуев. Работа ведется в соответствии с муниципальной программой «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Беловского района».

За последние пять лет объем инвестиций в основной капитал составил 3,8 млрд рублей, в том числе в 2017 году - более 972 млн рублей. Что касается текущего года, то по оценкам вложения превысят 1 млрд рублей.

Планируется, что к концу года в районе будет введен в эксплуатацию комбикормовый завод с элеваторным комплексом производственной мощностью 20 тонн в час, который строит ООО «Псёльское». Кроме того, компания строит молочно-товарную ферму на 1200 голов фуражных коров. В районе реализуется целый ряд инвестиционных проектов, в основном в сельском хозяйстве.

Малый бизнес района представляют 396 хозяйствующих субъектов.

Безусловно, что развитие района зависит от существующей в нем инфраструктуры, в которую также вкладываются немалые средства. Так, в 2017 году на строительство автомобильных дорог направлено 32,8 млн рублей, введено в эксплуатацию 5818 кв. метров индивидуального жилья. Вкладываются средства и в капитальный ремонт объектов здравоохранения, физкультуры и спорта.



 
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