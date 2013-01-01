В Саратовской области заработал единственный в России завод по производству малотоннажной химии



В Татищевском районе Саратовской области начал работу завод малотоннажной химии. Сейчас это единственное подобное производство на территории России. На реализацию инвестпроекта из федерального бюджета выделено более 400 млн рублей. Трудоустроено около 50 сотрудников.

Производство разместилось в действующем корпусе на базе ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод им.С.Орджоникидзе». После завершения строительства комплекса рабочие места получат еще 250 человек. На заводе будет производиться осажденный мел (карбонат кальция). Для получения конечного продукта природный мел проходит процессы дробления, обжига, гашения, восстановления, фильтрации, сушки и конечной упаковки. Химически осажденный мел используется в производстве бумаги, полимерных материалов, резинотехнических изделий, строительных материалов, а также в сфере косметической, фармацевтической промышленности и др. Саратовская область, Приволжский федеральный округ

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