Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 ИЮЛ, 18:48 МСК
USD (ЦБ)    63,8699
EUR (ЦБ)    71,7067

08 ИЮЛ, 18:48 МСК
USD (ЦБ)    63,8699
EUR (ЦБ)    71,7067

В Саратовской области заработал единственный в России завод по производству малотоннажной химии

Июл 8
Москва Центральный федеральный округ
В Саратовской области заработал единственный в России завод по производству малотоннажной химии

В Татищевском районе Саратовской области начал работу завод малотоннажной химии. Сейчас это единственное подобное производство на территории России. На реализацию инвестпроекта из федерального бюджета выделено более 400 млн рублей. Трудоустроено около 50 сотрудников.
Производство разместилось в действующем корпусе на базе ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод им.С.Орджоникидзе». После завершения строительства комплекса рабочие места получат еще 250 человек.

На заводе будет производиться осажденный мел (карбонат кальция). Для получения конечного продукта природный мел проходит процессы дробления, обжига, гашения, восстановления, фильтрации, сушки и конечной упаковки.

Химически осажденный мел используется в производстве бумаги, полимерных материалов, резинотехнических изделий, строительных материалов, а также в сфере косметической, фармацевтической промышленности и др.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
8 Июл:
8 Июл:
8 Июл:
Центральный федеральный округ:
8 Июл:
8 Июл:
5 Июл:
РОССИЯ:
8 Июл:
5 Июл:
5 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Задействовать резервы. Власти и предприниматели ищут пути стабилизации цен на бензин

Задействовать резервы. Власти и предприниматели ищут пути стабилизации цен на бензин
Экономика

Богач, бедняк. Составлен рейтинг регионов с высокими и низкими доходами населения

Богач, бедняк. Составлен рейтинг регионов с высокими и низкими доходами населения
Исследования

«Наводят мосты». Какие шаги готова сделать Украина для примирения с ЛНР?

«Наводят мосты». Какие шаги готова сделать Украина для примирения с ЛНР?
Политика

Россия проложит для Китая короткую дорогу в Европу, «Платон» потребует 22 миллиарда на мониторинг и другие новости

Россия проложит для Китая короткую дорогу в Европу, «Платон» потребует 22 миллиарда на мониторинг и другие новости
События и факты

Измерение койками. Почему паллиативная помощь в России остается доступной только на бумаге?

Измерение койками. Почему паллиативная помощь в России остается доступной только на бумаге?
Общество

Россия и Азербайджан договорились вместе двигать вперед науку

Россия и Азербайджан договорились вместе двигать вперед науку
Наука и технологии

Узнай, страна

В Пермском крае освоили выпуск мобильных парогенераторов на жидком топливе

В Пермском крае освоили выпуск мобильных парогенераторов на жидком топливе

В Саратовской области заработал единственный в России завод по производству малотоннажной химии

В Саратовской области заработал единственный в России завод по производству малотоннажной химии

В Самарской области запущено производство автокомпонентов из резины

В Самарской области запущено производство автокомпонентов из резины

Вологодская индустрия гостеприимства: преодоление еще одной ступени

Вологодская индустрия гостеприимства: преодоление еще одной ступени

Новости дня

18:46 Госдума требует запретить поставки вина и воды из Грузии Госдума требует запретить поставки вина и воды из Грузии
Резолюцию против России по Крымскому полуострову одобрил комитет ПА ОБСЕ
Резолюцию против России по Крымскому полуострову одобрил комитет ПА ОБСЕ
18:44 В Приморском крае обнаружили бомбардировщик ДБ-3 В Приморском крае обнаружили бомбардировщик ДБ-3
18:22 На саммит Украина – ЕС не пустили украинского вице-премьера На саммит Украина – ЕС не пустили украинского вице-премьера
18:05 Орешкин требует расследования ранней публикации ЦБ данных раньше Росстата Орешкин требует расследования ранней публикации ЦБ данных раньше Росстата
17:31 Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле
17:19 В Кремле ответили на оскорбления в адрес Путина в эфире «Рустави 2» В Кремле ответили на оскорбления в адрес Путина в эфире «Рустави 2»
Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий
Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий
16:41 Замминистра обороны назначили Евкурова Замминистра обороны назначили Евкурова

Узнай, страна!

13:00 В Пермском крае освоили выпуск мобильных парогенераторов на жидком топливе В Пермском крае освоили выпуск мобильных парогенераторов на жидком топливе
Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне
Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне
11:20 Вологодская индустрия гостеприимства: преодоление еще одной ступени Вологодская индустрия гостеприимства: преодоление еще одной ступени
05 ИЮЛ, 17:21 В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей
05 ИЮЛ, 13:40 Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы
05 ИЮЛ, 13:06 Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО" Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО"
05 ИЮЛ, 10:12 ВОИР - миллион рублей лучшему изобретателю страны ВОИР - миллион рублей лучшему изобретателю страны
Погасят керосином. На какие меры пойдут власти ради сдерживания цен на авиабилеты в России?
Погасят керосином. На какие меры пойдут власти ради сдерживания цен на авиабилеты в России?
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
27 ИЮН, 19:08 В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв» В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter