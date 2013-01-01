В Саратовской области запускают производство первых российских СВЧ-трактов для спутниковых платформ



Открытие этого нового направления производства волноводных трактов космического применения на базе НПП «Алмаз» позволит России к 2022 году занять 30-50 процентов мирового рынка, потеснив США, Германию, Францию и Канаду.

Первые такие отечественные элементы будут использованы в составе высокоэллиптической орбитальной группировки «Экспресс-РВ» и новейших спутников-ретрансляторов «Луч-5М».

На НПП «Алмаз» (холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех») волноводные тракты изготавливаются полностью из отечественных комплектующих и материалов.

В состав СВЧ-трактов космических летательных аппаратов входят волноводные и коаксиальные секции, гибкие волноводные секции, коаксиально-волноводные переходы, мультиплексоры, аттенюаторы, фильтры, вентили, коаксиальные и волноводные электромеханические СВЧ-переключатели.

По тактико-техническим характеристикам российская продукция соответствует иностранным аналогам, а ее стоимость на 30 процентов ниже американской.

«До недавнего времени рынок данной продукции был целиком занят американскими компаниями. Сегодня мы сформировали научно-технический задел и выходим на этот рынок со своей национальной технологией и продукцией. Уже есть конкретные заказы в этой области от ведущих предприятий ракетно-космической отрасли. Развитие только одного этого направления позволит предприятию достигнуть соотношения объемов производства военной и гражданской продукции 50 на 50 процентов к 2025 году», — подчеркнул первый заместитель генерального директора НПП «Алмаз» Михаил Апин.

В настоящее время НПП «Алмаз» по заказу Минпромторга РФ ведет разработку и освоение производства линейки коаксиальных и волноводных СВЧ-переключателей. Работы планируется завершить в 2020 году .

Саратовская область, Приволжский федеральный округ