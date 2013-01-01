В Саратовской области запущено производство высокопротеиновых кормов по уникальной технологии



В Марксовском районе Саратовской области на АО Племзавод «Трудовой» запустили комплекс по переработке высокопротеиновых культур, используя собственное ноу-хау. Общий объем инвестиций составил 120 млн рублей.

Специалисты хозяйства разработали уникальную технологию производства высококалорийных продуктов из местных масел вместо пальмового для комплексного питания молочного стада. Эти жиры лучше усваиваются организмом коров, а молоко становится более качественным.

Мощности запущенного в эксплуатацию перерабатывающего комплекса рассчитаны на 20 тыс. тонн готовой продукции, что обеспечит бесперебойным питанием 4000 голов имеющегося в хозяйстве молочного стада. Сейчас здесь вырабатывают один из компонентов протеиновой составляющей рациона крупного рогатого скота — соевый жмых.

В ближайшее время планируется установка оборудования для переработки соевого масла. Выработанный продукт также необходим в составе кормовой смеси для получения молока экстра-класса. Собственное производство позволит сэкономить на приобретении защищённых жиров, необходимых в высококалорийном комплексном питании КРС.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ