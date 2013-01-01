В Саратовской области запущен завод по производству компонентов самых крупных турбин для ГЭС



В Балакове Саратовской области запущен новый завод по производству компонентов турбин для гидроэлектростанций «ВолгаГидро». Общий объем инвестиций составил 2,5 млрд рублей. На производстве создается около 200 высокотехнологичных рабочих мест.

Предприятие будет изготавливать компоненты гидротурбин для Саратовской ГЭС и других гидроэлектростанций на территории Российской Федерации и стран СНГ с перспективой выхода на мировой рынок.

Уже заключены контракты на производство компонентов восьми турбин для Саратовской ГЭС. Диаметр турбин — 10,3 м, вес ротора — 314 тонн. Это самые крупные турбины такого типа в России.

Производственные площади нового завода составляют 8 тыс. кв. метров. Строительство предприятия велось с 2013 года при участии федеральной гидрогенерирующей компании ПАО «РусГидро» и австрийской компании Voith Hydro.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ