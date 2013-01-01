В Саратовской области введут все запланированные соцобъекты по нацпроектам на сумму 1,9 млрд рублей



В Саратовской области постановлением регионального правительства в условиях самоизоляции разрешена деятельность строительных и дорожных компаний, с тем чтобы до конца 2020 года ввести в эксплуатацию все запланированные вводные соцобъекты в рамках национальных проектов на общую сумму более 1,9 млрд рублей.

Так, до конца текущего года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Саратове на 30 участках автотрасс будет заменено асфальтовое покрытие. Продолжается реконструкция путепровода Трофимовский. На эти цели предусмотрен 1 млрд рублей.

В рамках нацпроекта «Образование» продолжается строительство школы на 1100 мест, завершить строительство которой планируется к сентябрю текущего года. Для этого из федерального бюджета выделены 417 млн рублей.

Кроме того, в Саратове начались работы по возведению четырех детских садов общей стоимостью около 400 млн рублей. Планируется, что детские сады также начнут работать уже в текущем году.

В этом году в рамках нацпроекта «Демография» около 150 млн рублей будет освоено в ходе реконструкции саратовских стадионов «Спартак» и «Волга». В настоящее время реализация крупных проектов идет в плановом режиме.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ