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В Саратовской области в результате модернизации увеличили на 12 МВт мощность Саратовской ГЭС

Янв 10
Москва Центральный федеральный округ
В Саратовской области в результате модернизации увеличили на 12 МВт мощность Саратовской ГЭС

Две гидротурбины станции обновлены в рамках программы комплексной модернизации объектов РусГидро, реализация которой позволит заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка ГЭС и ГАЭС России.
В результате проведенной модернизации мощность Саратовской ГЭС увеличилась до 1415 МВт. Здесь были реконструированы генераторы, а на гидроагрегатах со станционными номерами 13 и 21 заменены турбины.

Сейчас на Саратовской ГЭС полностью заменены 10 турбин из 24. Ведется замена гидротурбин еще на трех гидроагрегатах. Результаты испытаний подтвердили, что мощность каждого гидроагрегата можно увеличить на 10 процентов - с 60 до 66 МВт. Реализация программы комплексной модернизации обеспечит надежную работу Саратовской ГЭС, повысит ее эффективность за счет минимизации операционных затрат и расходов на ремонты.

Беспрецедентная по масштабам для российской энергетики программа РусГидро по замене устаревшего и изношенного оборудования ориентирована не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов. На ГЭС реконструируется основное и вспомогательное оборудование, общестанционные системы, гидротехнические сооружения.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ



 
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