В Саратовской области удваивают мощности Вольской швейной фабрики



В реализацию проекта строительства второй очереди швейного производства группой компаний «Элис» инвестировано более 200 миллионов рублей.

В новом цехе уже запущена линия по производству трикотажных изделий.

Швейная фабрика в Вольске стал четвертой производственной площадкой группы компаний «Элис», созданной на базе Ростовской швейной фабрики в 2000 году. Другие предприятия работают в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и в белорусском городе Любань.

Первая очередь Вольской швейной фабрики была открыта в 2016 году и сегодня здесь трудятся более сотни специалистов. А после того как вторая очередь заработает в полную мощность, штат работников увеличится до 256 человек.

Сегодня руководство фабрики ведет переговоры с саратовскими учебными заведениями об организации производственной практики с возможностью дальнейшего трудоустройства выпускников.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ