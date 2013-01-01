В Саратовской области создают крупнейший комплекс по переработке опасных промышленных отходов



В поселке Горный Саратовской области в рамках нацпроекта «Экология» опытно-производственный завод, который ранее занимался уничтожением запасов химического оружия, будет перепрофилирован в межрегиональный производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1-2 классов опасности. Мощность будущего объекта — 50 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций в проект — 5,1 млрд рублей, из них 4,2 млрд - из федерального бюджета.

Заказчиком работ выступила госкорпорация «Росатом», а непосредственно застройщиком — «РосРАО», предприятие по обращению с радиоактивными отходами.

Прежде чем передать химобъекты для мирного использования, на них проведут тщательную обработку. Специалисты проведут дегазацию грунта, освобождение хранилищ от осадков, демонтируют и очистят все конструкции и оборудование, на которых уничтожали отравляющие вещества. На перепрофилированном предприятии будут обезвреживать и утилизировать изделия содержащие, в частности, ртуть, селен, фтор, фосфор, талий, мышьяк,свинец, хлороформ, цианиды и другие высокотоксичные химические соединения.

Кроме того, здесь планируют перерабатывать в полезное сырье то, что осталось после ликвидации запасов химического оружия, например, получать мышьяк из арсенита натрия. Возможен также выпуск удобрений. Так, московская компания ООО «НПП «Платекс» намеревается производить в Горном аммиачную селитру — по 2,1 тысячи тонн в сутки, а также аммиак и карбамид. Инвестиции в этот проект могут составить до 1 млрд долларов.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ