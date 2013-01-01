В Саратовской области начали выпускать бензин класса «Евро 6» улучшенными экологическими свойствами
Сен 18
Топливо, превосходящее по качеству то, что до сих пор вырабатывалось в России, производит по разработанным НК «Роснефть» технологиям Саратовский НПЗ, на котором завершилась масштабная реконструкция.
В высокооктановых бензинах «Евро 6» НК «Роснефть» меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, что снижает коррозионную активность и токсичность выхлопных газов. При использовании такого топлива на 12,5% уменьшается количество отложений на впускных клапанах и на 12,7% - отложений в камере сгорания двигателя автомобиля. Высокие эксплуатационные характеристики «Евро 6» подтверждены заключением Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИ НП).
Бензин «Евро 6» производства Саратовского НПЗ к концу сентября будет доступен потребителям на большинстве АЗС «Роснефти» в Краснодарском крае.
Ранее в апреле этого года пилотный проект по выпуску и продаже нового бензина ATUM - 95 «Евро 6» стартовал в Башкирии на АЗС «Башнефти».
Саратовская область, Приволжский федеральный округ
18 Сен 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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