В Саратовской области начали выпускать бензин класса «Евро 6» улучшенными экологическими свойствами



Топливо, превосходящее по качеству то, что до сих пор вырабатывалось в России, производит по разработанным НК «Роснефть» технологиям Саратовский НПЗ, на котором завершилась масштабная реконструкция.

В высокооктановых бензинах «Евро 6» НК «Роснефть» меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, что снижает коррозионную активность и токсичность выхлопных газов. При использовании такого топлива на 12,5% уменьшается количество отложений на впускных клапанах и на 12,7% - отложений в камере сгорания двигателя автомобиля. Высокие эксплуатационные характеристики «Евро 6» подтверждены заключением Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИ НП).

Бензин «Евро 6» производства Саратовского НПЗ к концу сентября будет доступен потребителям на большинстве АЗС «Роснефти» в Краснодарском крае.

Ранее в апреле этого года пилотный проект по выпуску и продаже нового бензина ATUM - 95 «Евро 6» стартовал в Башкирии на АЗС «Башнефти».

Саратовская область, Приволжский федеральный округ