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Русский космос

В Саратовской области начали выпуск бытовых ультрафиолетовых обеззараживателей воздуха

Апр 1
Москва Центральный федеральный округ
В Саратовской области начали выпуск бытовых ультрафиолетовых обеззараживателей воздуха

Саратовский электромеханический завод «РЭМО» наладил выпуск бытового ультрафиолетового очистителя воздуха. Благодаря прохождению воздуха через лучи лампы, встроенной в прибор, происходит обеззараживание воздуха объемом 20 куб/м в час.
Прибор, рассчитанный для домашнего использования, отличают небольшие габариты: 44,5 х 10,5 х 13,5 см. Лампа закрыта металлическим корпусом, что позволяет использовать устройство в присутствии людей и домашних животных. Срок службы — восемь тысяч часов.

Для быстрого обеззараживания в больших помещениях на предприятии готовятся к выпуску промышленного очистителя. Мощность этого прибора будет в три раза выше. Офисное пространство можно очистить от бактерий и вирусов, используя очистители воздуха с ультрафиолетовыми лампами или рециркуляторы воздуха с бактерицидными лампами.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ



 
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