В Саратовской области начали строительство современного мясокомбината за 1,2 млрд рублей



В п. Новопушкинское Энгельсского района Саратовской области ООО «Свинокомплекс Хвалынский» (входит в состав холдинга «КоПИТАНИЯ») приступил к строительству нового мясокомбината. Инвестиции в проект составляют 1,2 млрд рублей. На комбинате планируется создать 150 новых рабочих мест.

Предприятием разработан бизнес-план, получены технические условия по подключению инженерных коммуникаций, проведены изыскательные работы. В настоящее время на площадке начаты подготовительные работы, монтируется временная линия электропередач, ведется подготовка к заливке фундамента.

Строительство планируется вести в два этапа — возведение непосредственно мясохладобойни с мощностью производства 120 голов/час и цеха по утилизации отходов. Уже проведены тендеры на поставку оборудования, определён поставщик. Развитие производства предполагает удобную логистику и полный замкнутый цикл.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ