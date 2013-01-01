В Саратове завершился этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье»



Мероприятие прошло в минувшие выходные в рамках IV Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия».

Всего в федеральных округах состоятся восемь подобных фестивалей. Их лауреаты примут участие в заключительном гала-концерте, приуроченном к празднованию Дня народного единства, на одной из главных сценических площадок Москвы.

В Саратове были представлены 11 регионов Приволжского федерального округа - Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Удмурдская Республика, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская и Саратовская области.Более трехсот участников в своих выступлениях представили все жанры народного творчества - хореографическое, вокальное, хоровое, инструментальное исполнительство, декоративно-прикладное искусство.

На подворьях национальной деревни участники представили конкурсную программу с народными песнями, танцами и национальной кухней. Работала выставка мастеров декоративно-прикладного творчества Саратовской, Волгоградской и Оренбургской областей. В рамках фестиваля прошел круглый стол «Сохранение и развитие культурного наследия народов России».

Основные мероприятия фестиваля прошли в этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области» в Парке Победы на Соколовой горе, на Театральной площади Саратова, а церемония закрытия и награждение победителей - в областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ