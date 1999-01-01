В Санкт-Петербурге завершились испытания привода первого газоперекачивающего агрегата «Ладога»



Петербургская компания АО «РЭП Холдинг» создает для строящегося Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома» комплектную установку для нагнетания газ, благодаря которой выделенный на заводе метан будет поступать в газопровод «Сила Сибири».

Контроль качества и сроков изготовления газоперекачивающего агрегата (ГПА) обеспечивает АО «НИПИГАЗ», а значительная часть комплектующих и подсистем производится в Перми ПАО НПО «Искра». Сегодня в производстве находятся шесть ГПА, а всего на Амурский газоперерабатывающий завод будет поставлено двенадцать комплектов «Ладога-32».

Договор на поставку этого высокотехнологичного оборудования был заключен с «РЭП Холдингом» в декабре 2017 года в рамках подпроекта по строительству дожимных компрессорных цехов, установок осушки и очистки газа, газофракционирования Амурского ГПЗ.

На этот завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы.

Амурский ГПЗ мощностью 42 млрд куб. м газа в год станет крупнейшим в России предприятием по переработке природного газа и ключевым звеном технологической цепочки поставки природного газа в Китай. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия объемом до 60 млн куб. м год.

АО «РЭП Холдинг» — ведущий российский энергомашиностроительный холдинг, разработчик, производитель и поставщик энергетического оборудования нового поколения. С 2010 года входит в состав промышленной группы Газпромбанка. Осуществляет конструкторские разработки, изготовление и комплексные поставки энергетического и электротехнического оборудования для нефтегазовой, металлургической и химической промышленности, для энергетики и электросетевого комплекса.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ