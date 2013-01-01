В Санкт-Петербурге заработал первый российский завод по производству субстанций инсулина



Фармацевтическая компания «Герофарм» при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создала производство полного цикла, не зависящее от поставок импортного сырья и способное полностью обеспечить потребности населения России в препаратах инсулина.

В создание производственного комплекса площадью 11 тыс. кв. метров, в котором автоматизировано 90 процентов технологических процессов, инвестировано 3,3 млрд. рублей.

Строительство завода ГЕРОФАРМ велось в рамках заключенного в декабре 2017 года с Минпромторгом РФ и Правительством Санкт-Петербурга специального инвестиционного контракта (СПИК), которым предусмотрено создание не имеющих аналогов по степени локализации на территории России препаратов, в том числе обеспечение импортозамещения социально значимых лекарственных средств для лечения сахарного диабета. Уникальность проекта заключается в полной независимости производства от поставок импортного сырья.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что «Герофарм» не только первым получил финансирование от РФПИ по программе «Инвестиционный лифт» без участия иностранных соинвесторов, но и первым ввел в эксплуатацию производственные мощности в рамках данного механизма.

После выхода на проектную мощность завод сможет ежегодно производить тысячу килограммов субстанции в год, а готовые лекарственные формы из этих субстанций будут выпускать на заводе компании «Герофарм» в Московской области.

На заводе в промзоне «Пушкинская» будут производиться субстанции инсулина и линейки аналоговых инсулинов — лизпро, лизпро двухфазный, гларгин, аспарт, аспарт двухфазный, деглудек, которые в настоящее время находятся на различных этапах исследования. Разработка ведется в рамках программы ФАРМА-2020, а вывод препаратов не рынок запланирован на 2019-2021 годы.

«В последние годы российская фармацевтическая отрасль совершила качественный скачок в развитии — сегодня мы можем создавать современные высокотехнологичные производства с максимальной глубиной локализации, которые не только решают задачу импортозамещения, но и могут быть конкурентными на мировом уровне», - подчеркнул генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов.

Он отметил, что компания планирует не только полностью обеспечивать отечественный рынок, но и экспортировать лекарства в Европу, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию.

Компания ГЕРОФАРМ является лидером среди российских биотехнологических компаний в области разработки и производства препаратов инсулина. Общий объем инвестиций компании «Герофарм» в технологические инновации и НИОКР в 2013-2017 годах составил более 6 млрд. рублей.

С 2016 года она занимает первое место на российском рынке генно‑инженерных инсулинов человека, опережая крупнейшиз в мире производителей инсулинов — компании Санофи (Франция), Эли Лилли (США) и Ново Нордиск (Дания).

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ