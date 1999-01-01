В Санкт-Петербурге запустили уникальное производство на предприятии «Лазерные системы»



На площадке «Нойдорф» особой экономической зоны «Санкт-Петербург» открыт инновационный производственный комплекс, который будет выпускать мощные лазеры для космических разработок, авиации, метеорологии, экологического мониторинга и обеспечения безопасности.

АО «Лазерные системы» вложило в новый производственный комплекс около 400 миллионов рублей. На данный момент здесь работают более 180 человек. Каждый десятый сотрудник имеет научную степень.Планируется, что к 2025 году численность работников увеличится вдвое.

На предприятии, которое является резидентом ОЭЗ с 2007 года, создан полный цикл производства - от научных разработок до серийного выпуска. Уже запущен в производство ряд уникальных разработок. Например, установка аддитивного селективного лазерного сплавления для выращивания из металлических порошков деталей сложных форм, которые невозможно произвести с помощью традиционных способов производства. Здесь же производится бесконтактное дистанционное устройство для экспресс-теста на наличие алкогольного опьянения «Алкорамка», которое уже устанавливается на проходных различных предприятий.

Продукция компании востребована частными и государственными компаниями в России, успешно поставляется на экспорт.

По словам слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина, за пять лет прибыль «Лазерных систем» выросла втрое, налоговая отдача увеличилась в пять раз, а заработная плата на этом предприятии превышает среднюю по экономике города. Городские власти готовы предоставить компании дополнительные площади для дальнейшего развития.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ