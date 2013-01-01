В Санкт-Петербурге запустили производство особо прочной фанеры по уникальной технологии



В Санкт-Петербурге в рамках комплексной программы модернизации производственных мощностей на деревообрабатывающем комбинате группы компаний «Свеза» введена в эксплуатацию новая линия UV-покрытия. На церемонии запуска линии присутствовали клиенты и дистрибьюторы компании из США, Норвегии, Германии, Греции, Ирландии и других стран.

Используемая уникальная технология нанесения лаковых покрытий, обработанных ультрафиолетовыми лучами, делает на фанерные листы особо прочными, устойчивыми к механическим повреждениям и воздействию солнечных лучей. Процесс обработки фанерных листов на линии максимально автоматизирован и абсолютно экологичен.Он проводится в несколько этапов: шлифовка, грунтование под воздействием ультрафиолета, шлифование загрунтованной поверхности, нанесение финишного лакового покрытия, которое моментально затвердевает под воздействием ультрафиолета. Санкт-Петербургский комбинат «Свеза» — первый в группе компаний, где было установлено подобное оборудование. Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ

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