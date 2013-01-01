В Санкт-Петербурге запустили производство особо прочной фанеры по уникальной технологии
Июн 13
В Санкт-Петербурге в рамках комплексной программы модернизации производственных мощностей на деревообрабатывающем комбинате группы компаний «Свеза» введена в эксплуатацию новая линия UV-покрытия. На церемонии запуска линии присутствовали клиенты и дистрибьюторы компании из США, Норвегии, Германии, Греции, Ирландии и других стран.
Используемая уникальная технология нанесения лаковых покрытий, обработанных ультрафиолетовыми лучами, делает на фанерные листы особо прочными, устойчивыми к механическим повреждениям и воздействию солнечных лучей.
Процесс обработки фанерных листов на линии максимально автоматизирован и абсолютно экологичен.Он проводится в несколько этапов: шлифовка, грунтование под воздействием ультрафиолета, шлифование загрунтованной поверхности, нанесение финишного лакового покрытия, которое моментально затвердевает под воздействием ультрафиолета. Санкт-Петербургский комбинат «Свеза» — первый в группе компаний, где было установлено подобное оборудование.
Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ
13 Июн 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|13 Июн:
|13 Июн:
|13 Июн:
Центральный федеральный округ:
|13 Июн:
|13 Июн:
|13 Июн:
РОССИЯ:
|13 Июн:
|13 Июн:
|13 Июн: